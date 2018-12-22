Стал известен отец Дарта Вейдера

Благодаря комиксам по мотивам фантастической эпопеи «Звездные войны» стала известна личность отца Дарта Вейдера, пишет портал Dork Side of The Force.
Отцом Энакина Скайуокера был император Палпатин. Он создал ребенка в утробе Шми (мать Энакина. — ред.) благодаря использованию Силы (мидихлориан). Впоследствии после перехода на темную сторону мальчик стал Дартом Вейдером.
Поклонники долгое время обсуждали происхождение темного джедая. Часть из них отстаивала непорочное зачатие легендарного героя. Эта версия подкреплялась рассказом его матери.
В июле этого года Дарт Вейдер стал лидером в рейтинге антигероев из фильмов всех времен и народов, пишут Известия.
Эпопея о космических войнах включала в себя восемь фильмов-эпизодов, два спин-оффа и один полнометражный мультфильм. Первая кинокартина вышла в 1977 году под названием «Звездные войны. Эпизод IV. Новая надежда».
По мотивам саги выпускались компьютерные игры и комиксы. Последние издавались компаниями Marvel Comics (1977–1987 и с 2015), Dark Horse Comics (1991–2014), а также газетами Los Angeles Times Syndicate (1979–1984) и Watertown Daily Times (1979–1984).