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Полиция закрывает дороги в Назарет 22.12 17:17   MIGnews.com

Полиция закрывает дороги в Назарет

Израильская полиция заблокировала въезд в Назарет в субботу, 22 декабря, поскольку толпы посетителей начали стекаться в город на рождественские мероприятия. Некоторые дороги были также закрыты в Хайфе, где также проводятся рождественские празднования.

Назарет является крупнейшим городом в Израиле, и его население в 75 тыс. человек.

Каждый год сюда приезжают толпы паломников. В этом году рождественский туризм процветает в Израиле и на Западном берегу, где расположены некоторые из наиболее почитаемых библейских мест, пишет i24news.

Израиль доволен рекордными показателями туризма, и многие посетители совершают однодневные поездки в Вифлеем и другие места на Западном берегу из Тель-Авива, Иерусалима и других мест.


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