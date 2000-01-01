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flickr 23.12 02:28   MIGnews.com

Мужчины предпочитают в жены брюнеток

Британские ученые, опросив тысячу представителей сильного пола, пришли к выводу, что мужчину предпочитают видеть в качестве жены брюнеток, как пишет ladyportal.info.

Большинство мужчин видят своими женами брюнеток, а не блондинок, сообщает The Indian Express. Видимо, первые вызывают больше доверия.

Выяснилось, что мужчины считают блондинок легкомысленными и поверхностными, а брюнеток – умными и глубокими. Представители сильного пола склоняются к тому, что брюнетки более внимательны к мужчинами, к тому же, лучше готовят и знают, как доставить мужчине удовольствие в постели.

54% опрошенных мужчин заявили, что видят своими женами именно брюнеток. Лишь 16% респондентов женились бы на светловолосой девушке, а для 30% цвет волос не имеет значения. Странно, что о рыжих дамах исследователи ничего не сказали.
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