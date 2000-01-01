22.12 23:41 MIGnews.com

Как замужество влияет на женщин?

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Финские ученые доказали, что для женского сердца брак полезен ничуть не меньше, чем для мужского. Раньше было принято считать, что семейная жизнь благотворно влияет только на здоровье сильного пола, как пишет ladyportal.info.Врачи госпиталя при Университете Турку выяснили, что и женатые мужчины, и замужние женщины значительно реже сталкиваются с инфарктами, чем одинокие люди из той же возрастной группы. Кроме того, обладание семейным статусом чаще помогает выжить после перенесенного инфаркта и впоследствии поправиться.Читай также: Как перестать раздражать мужчину: Три совета для умной женщиныЭти выводы были сделаны на основе наблюдений за 15 330 случаями "острой сердечной недостаточности", которые включали инфаркты и приступы стенокардии. Наблюдения продолжались в течение 10 лет. Чуть больше чем 50% пациентов скончались в течение 28 дней после приступа.Анализ семейного положения усопших и тех, кто остался в живых, показал, что одинокие мужчины и женщины примерно на две трети чаще получали инфаркты и примерно в два с половиной раза чаще умирали от них в течение 28 дней. Исследователи не исключают, что люди с плохим здоровьем могут из-за него чаще оставаться одинокими или разведенными – с больными реже вступают в брак.И все-таки финские ученые убеждены, что семья укрепляет здоровье благодаря существующей "социальной поддержке" между мужьями и женами.