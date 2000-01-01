24.12 23:32 MIGnews.com

Джоан Роулинг напишет еще два романа

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Британская писательница Джоан Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере, выпустит еще два романа.Так, в Twitter на вопрос одного из поклонников ее творчества: "Когда выйдет новый роман?", Роулинг написала: "Я работаю над ним (прямо сейчас)".Позже она уточнила, что работает над двумя романами. Один из них выйдет под ее именем, второй – под псевдонимом Роберт Гэлбреит (Robert Galbraith), под которым она пишет детективные произведения.Роулинг исключила, что роман будет посвящен приключениям Ньюта Скаламандера - главного героя фильма "Фантастические твари и места их обитания", первого из пяти, для которых она напишет сценарии. Ранее она также заявляла, что "с Гарри Поттером покончено", подтверждая свои слова, что не будет писать новые книги о мальчике, который выжил.