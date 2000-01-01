Как сэкономить на покупке экипировки для лыжного спорта?
Зима — период, позволяющий ощутить все радости лыжного спорта. Поэтому пора задуматься о том, как обзавестись снаряжением для активного досуга.
Основное снаряжение для лыжного вида спорта, собственно, — лыжи, крепления, ботинки, ведь это самая важная часть экипировки, от которой зависит ваша безопасность. В данной статье мы рассмотрим наиболее распространенный вариант покупки среди любителей осваивать снежные покровы — горные лыжи. Учесть нужно много разных факторов:
местность;
вес/рост;
уровень подготовки;
стиль катания.
Как сэкономить при покупке лыжного снаряжения?
Прежде всего подумайте, как часто вы будете кататься на лыжах. Большинство покупает снаряжение для непродолжительного и, как правило, нерегулярного катания. В этой ситуации совершенно бессмысленно тратиться на новое снаряжение, когда можно приобрести недорогое, в 2 раза дешевле.
При выборе креплений лыж отдайте предпочтение моделям без автозащелки. Кроме того, что они стоят дороже, они также могут вызвать дискомфорт во время эксплуатации: в защелки часто набивается снег, а ботинок может неправильно фиксироваться, подвергая вас опасности.
Немаловажный элемент лыжной экипировки — комбинезон. Выбирайте его, исходя из того, как вы переносите низкие температуры. Те люди, у которых нарушено кровообращение, уже спустя 10-15 минут пребывания на морозе, испытывают жуткий холод. В этом случае купите профессиональный комбинезон с продуманной системой защиты от холода. Если же вы нормально переносите холод, купите универсальный комбинезон, он обойдется раза в 2 дешевле.
При выборе ботинок обратите внимание на степень жесткости. Профессионалы стараются выбирать максимально жесткие модели, они хорошо фиксируют стопу и предотвращают травмы. Новички могут сэкономить, купив б/у модели или более доступные ботинки китайского производства.
Маска — важный аксессуар для катания. Для регулярных тренировок важно обзавестись моделью с двойными стеклами, но любителей подойдет менее дорогая маска с одинарным стеклом.
ВАЖНО! Чтобы улучшить комфорт во время катания, правильно выбирайте цвет стекла: солнечная погода — желтый, пасмурная — серый.
Все эти товары для катания на лыжах можно купить еще дешевле, если зайти на сайт http://www.aport.ru/ и сравнить цены на них в разных интернет-магазинах. Зимние виды спорта могут быть доступными, главное найти свои способы экономии.