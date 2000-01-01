24.12 02:46 MIGnews.com

67-летняя Алла Пугачева поразила своей худобой

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СМИ отмечают, что 67-летняя певица выглядит моложе 45-летней дочери. Поклонники в восторге, передает dni.ru."И вызывает бурный интерес мой часто изменяющийся вес", – поет Алла Пугачева.Издание пишет, что на съемках новогодней программы "Первого канала» "МаксиМаксим", куда Примадонна пришла вместе с дочерью Кристиной и коллегой по сцене Валерией, она выглядела юнее, свежее и стройнее всех.Поклонники комментируют: "Может нам тоже девочки лет в 50 найти мужей помоложе? Смотрите, как потрясающе выглядит Алла!", "Алла с Максимом будто одного возраста", "Это ж сколько надо усилий, чтоб так круто выглядеть – сейчас, как в 18 лет!".