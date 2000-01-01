Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Цилиндр Гитлера ушел с молотка за $55 тысяч | Фото:22.11 11:49   MIGnews.com

Цилиндр Гитлера ушел с молотка за $55 тысяч

В Мюнхенском аукционном доме в Германии продали складной цилиндр Адольфа Гитлера на 55 тысяч долларов.

По данным немецкого издания Spiegel, всего на торги было выставлено более 800 предметов, принадлежащих нацистам.

Другими предметами, которые продавались в первый день, были посеребренная копия "Майн Кампф", которая когда-то принадлежала высокопоставленному нацисту Герману Герингу примерно за 145 тысяч долларов, и платье для коктейля, принадлежавшее любовнице Гитлера Еве Браун за 5000 долларов.

Аукцион вызвал большой интерес покупателей, и в то же время, был подвержен жесткой критике со стороны Европейской еврейской ассоциации. Тем временем, директор мероприятия отверг обвинения в недопустимости продажи таких вещей, отметив, что они имеют историческую ценность и хранятся в музеях и частных коллекциях.



"Преступления нацистов здесь тривиализируются. Они ведут себя так, будто они торгуют совершенно нормальными историческими объектами искусства", – возмутился комиссар правительства Германии по антисемитизму Феликс Кляйн.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:10
Кремль: казнь сирийца "вагнеровцами" не относится к ВС РФ
11:30
Трагедия под Северодвинском:РФ будет совершенствовать оружие
11:03
Бен-Гвир и Охана поддержали Нетаниягу: бояться нечего
10:45
Футболистки помогают создать ремейк израильского шоу в США
10:21
Убийца сына экс-президента ФРГ мстил его семье
10:02
Объединенный список: опасность Нетаниягу возросла
09:40
Греция закрывает миграционные лагеря и создает центры
09:30
В ЧВК "Вагнер" оправдались за жестокую казнь дезертира
09:08
Корбин приостановит продажу оружия Израилю
08:44
Рухани обвинили в тайных переговорах с Израилем
08:42
На въезде в порт Ашдод открыли огонь, убита женщина  
08:22
Израиль подавил ПРО Панцирь в Сирии
08:08
Чехия избавляется от российских боевых вертолетов Ми-24
08:00
Анкара намерена активировать российские комплексы С-400
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus