Цилиндр Гитлера ушел с молотка за $55 тысяч

В Мюнхенском аукционном доме в Германии продали складной цилиндр Адольфа Гитлера на 55 тысяч долларов.
По данным немецкого издания Spiegel, всего на торги было выставлено более 800 предметов, принадлежащих нацистам.
Другими предметами, которые продавались в первый день, были посеребренная копия "Майн Кампф", которая когда-то принадлежала высокопоставленному нацисту Герману Герингу примерно за 145 тысяч долларов, и платье для коктейля, принадлежавшее любовнице Гитлера Еве Браун за 5000 долларов.
Аукцион вызвал большой интерес покупателей, и в то же время, был подвержен жесткой критике со стороны Европейской еврейской ассоциации. Тем временем, директор мероприятия отверг обвинения в недопустимости продажи таких вещей, отметив, что они имеют историческую ценность и хранятся в музеях и частных коллекциях.
"Преступления нацистов здесь тривиализируются. Они ведут себя так, будто они торгуют совершенно нормальными историческими объектами искусства", – возмутился комиссар правительства Германии по антисемитизму Феликс Кляйн.