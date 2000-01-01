23.11 06:10 MIGnews.com

Ученые выяснили идеальное положение рук при вождение

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Ученые из Японии выявили единственно верный способ держать руль при вождении, пишет MSN. В отчете опубликован идеальный способ держать рулевое колеса автомобиля. Японские специалисты выяснили какое же правильное положение рук на руле автомобиля - на 9 и 15 часах или 10 и 14 часах?Ученые акцентировали внимание на то, что положение рук влияет на работу мышц и то, как водитель сможет управляться с автомобилем. Таким образом, эксперты поняли, что идеальным положением является хват "девять и три".Для проверки этого мнения, был проведен эксперимент, в котором приняли участие 10 человек. Им необходимо было управляться с рулем с разным положением рук. В это время ученые замеряли усилие, которое требовалось участникам для поворота руля.Участники эксперимента должны были крутить руль только одной рукой, тогда как большинство автомобилистов предпочитают рулить двумя руками. Те, кто рулят одной рукой, обычно кладут ее на 12 часов, но это, по словам ученых, может привести к травмам, если сработает подушка безопасности.