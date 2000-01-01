Издание Entertainment Weekly назвало самую популярную песню за последнее время, которую окрестило "саундтреком десятилетия". Ей стала композиция "Shallow" из фильма "Звезда родилась". "Саундтрек десятилетия" исполнили Брэдли Купер и Леди Гага. В 2019 года они получили "Оскар" за эту песню.
Второе место заняла композиция "Let It Go" из мультфильма "Холодное сердце" в исполнении Идин Мензел. Она сыграла одну из главных ролей в театральной и экранной версиях рок-мюзикла "Богема".
В списке также присутствует "Never Enough", саундтрек к фильму "Величайший шоумен", и песня "Happy" Фарелла Уильямса из мультфильма "Гадкий я 2". Помимо прочего, составители рейтинга отметили фильм "Форсаж", а конкретно его седьмую часть и песню "See You Again" исполнителей Wiz Khalifa и Charlie Puth. Они также не смогли обойти стороной Лану Дель Рэй с песней "Young and Beautiful" из "Великого Гэтсби".