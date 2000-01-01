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Назван лучший `саундтрек десятилетия` | Фото:22.11 20:00   MIGnews.com

Назван лучший "саундтрек десятилетия"

Издание Entertainment Weekly назвало самую популярную песню за последнее время, которую окрестило "саундтреком десятилетия". Ей стала композиция "Shallow" из фильма "Звезда родилась". "Саундтрек десятилетия" исполнили Брэдли Купер и Леди Гага. В 2019 года они получили "Оскар" за эту песню.

Второе место заняла композиция "Let It Go" из мультфильма "Холодное сердце" в исполнении Идин Мензел. Она сыграла одну из главных ролей в театральной и экранной версиях рок-мюзикла "Богема".

В списке также присутствует "Never Enough", саундтрек к фильму "Величайший шоумен", и песня "Happy" Фарелла Уильямса из мультфильма "Гадкий я 2". Помимо прочего, составители рейтинга отметили фильм "Форсаж", а конкретно его седьмую часть и песню "See You Again" исполнителей Wiz Khalifa и Charlie Puth. Они также не смогли обойти стороной Лану Дель Рэй с песней "Young and Beautiful" из "Великого Гэтсби".




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