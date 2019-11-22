Victoriaʼs Secret отменил ежегодный показ белья

Известный бренд женского нижнего белья Victoriaʼs Secret впервые за последние четверть века отменил свой традиционный ежегодный показ Victoriaʼs Secret Fashion Show.
По словам финансового директора компании L Brands, которой принадлежит фирма, Стюарта Бургдорфера, в организации планируют пересмотр позиционирования бренда. Также он добавил, что в последние годы отмечается значительное снижение числа зрителей на показах и традиционное мероприятие перестало оказывать влияние на продажи продукции. Об этом сообщает Lenta.ru.
"Мы будем продолжать взаимодействие с покупателями, но по масштабам это будет нечто другое, не похожее на показ мод", - сказал он.
Также Бургдофер отметил, что показы Victoriaʼs Secret Fashion Show были "выдающимся маркетинговым достижением".