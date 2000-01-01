Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Лобода снялась в новом клипе Тилля Линдеманна 23.11 03:46   MIGnews.com

Лобода снялась в новом клипе Тилля Линдеманна

Фронтмен известной немецкой рок-группы Rammstein, являющийся также основателем собственной группы Lindemann Тилль Линдеманн вероятно появится в новом клипе вместе с певицей Светланой Лободой.

На появление в клипе Лободы намекнул другой участник коллектива Петер Тэгтрэн, опубликовав в Instagram афишу-тизер клипа. На рисованом изображении присутствуют Линдеманн, а также шведский актер Петер Стормаре в скафандре космонавта.

Сам Тэгтрен тоже изображен одетым в скафандр, на руках он держит девушку, внешне очень похожую на Лободу.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:14
Почему люди плохо различают представителей других рас
02:38
Британию обвинили в колониализме
01:33
Ученые нашли "алкогольный" центр мозга
00:18
Скромно и без излишеств: названа зарплата прислуги Миддлтон
23:35
Глава МИД ФРГ против одностороннего вывода ядерного оружия
22:15
Беднейшие страны мира получают мене 10% помощи ЕС
21:42
Сильвио Берлускони попал в больницу после неудчаного селфи
21:10
Захарова о видео встречи ГРУ-шника, агента Сербии:провокация
20:18
Ливанец выступил за поддержание связей с Израилем в Лондоне
20:03
Захарова: Альянс добрался и до космоса, мы взволнованы
20:00
Назван лучший "саундтрек десятилетия"
19:58
Victoriaʼs Secret отменил ежегодный показ белья
19:30
Турция предложила вознаграждение за бывшего союзника Аббаса
19:08
Нетаниягу: мы примем решение суда - в этом нет сомнений
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus