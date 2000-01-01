23.11 03:46 MIGnews.com

Лобода снялась в новом клипе Тилля Линдеманна

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Фронтмен известной немецкой рок-группы Rammstein, являющийся также основателем собственной группы Lindemann Тилль Линдеманн вероятно появится в новом клипе вместе с певицей Светланой Лободой.На появление в клипе Лободы намекнул другой участник коллектива Петер Тэгтрэн, опубликовав в Instagram афишу-тизер клипа. На рисованом изображении присутствуют Линдеманн, а также шведский актер Петер Стормаре в скафандре космонавта.Сам Тэгтрен тоже изображен одетым в скафандр, на руках он держит девушку, внешне очень похожую на Лободу.