Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Скромно и без излишеств: названа зарплата прислуги Миддлтон | Фото:23.11 00:18   MIGnews.com

Скромно и без излишеств: названа зарплата прислуги Миддлтон

Домработница принца Уильяма и Кейт Миддлтон Антонелла получает скромную зарплату – 23 тысячи фунтов стерлингов в год (29818 долларов).

Информацию о заработке домработницы, которая уже шесть лет работает на королевскую чету, выяснил таблоид Daily Mail.

По словам лондонских юристов, британские врачи зарабатывают около 50 тысяч фунтов, офисные работники – около 25 тысяч.

Тем временем, в обязанности королевской экономки входит контроль за уборкой дома, ведение бюджета, готовка итальянской пасты для Уильяма и Кейт. Уточняется, что принц даже награждал Антонеллу за хорошую работу викторианским орденом, который королева Виктория учредила в 1986 году.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:35
Глава МИД ФРГ против одностороннего вывода ядерного оружия
22:15
Беднейшие страны мира получают мене 10% помощи ЕС
21:42
Сильвио Берлускони попал в больницу после неудчаного селфи
21:10
Захарова о видео встречи ГРУ-шника, агента Сербии:провокация
20:18
Ливанец выступил за поддержание связей с Израилем в Лондоне
20:03
Захарова: Альянс добрался и до космоса, мы взволнованы
20:00
Назван лучший "саундтрек десятилетия"
19:58
Victoriaʼs Secret отменил ежегодный показ белья
19:30
Турция предложила вознаграждение за бывшего союзника Аббаса
19:08
Нетаниягу: мы примем решение суда - в этом нет сомнений
18:30
РФ обвинили в нарушении принципов Совета Европы
18:21
В пожаре в Нетании погибли двое детей
18:04
В работе популярного мессенджера произошел глобальный сбой
17:27
Ганц: все граждане Израиля равны перед законом
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus