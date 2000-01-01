23.11 00:18 MIGnews.com

Скромно и без излишеств: названа зарплата прислуги Миддлтон

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Домработница принца Уильяма и Кейт Миддлтон Антонелла получает скромную зарплату – 23 тысячи фунтов стерлингов в год (29818 долларов).Информацию о заработке домработницы, которая уже шесть лет работает на королевскую чету, выяснил таблоид Daily Mail.По словам лондонских юристов, британские врачи зарабатывают около 50 тысяч фунтов, офисные работники – около 25 тысяч.Тем временем, в обязанности королевской экономки входит контроль за уборкой дома, ведение бюджета, готовка итальянской пасты для Уильяма и Кейт. Уточняется, что принц даже награждал Антонеллу за хорошую работу викторианским орденом, который королева Виктория учредила в 1986 году.