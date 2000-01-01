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Саша Барон Коэн: соцсети – величайшая машина пропаганды | Фото:22.11 15:38   MIGnews.com

Саша Барон Коэн: соцсети – величайшая машина пропаганды

Известный британский актер еврейского происхождения, комик Саша Барон Коэн назвал социальные сети "величайшей пропагандистской машиной в истории".

Такое заявление он сделал во время ежегодной конференции в Джавитс-центре на Манхэттене, получив награду международного лидера от Лиги против диффамации, передает Тhe Jerusalem Post.

В своей 15-минутной речи Коэн особенно раскритиковал Facebook и генерального директора соцсети Марка Цукерберга.

"Facebook, YouTube и Google, Twitter и другие – они охватывают миллиарды людей по всему миру. Алгоритмы, от которых зависят эти платформы, намеренно усиливают тип контента, который удерживает пользователей – истории, которые привлекают наши инстинкты и вызывают негодование и страх. Вот почему фейковые новости превосходят реальные, потому что, как показывают исследования, ложь распространяется быстрее правды. И неудивительно, что величайшая пропагандистская машина в истории распространила самую старую в истории теорию заговора – ложь о том, что евреи чем-то опасны. Как гласит один заголовок: "Подумайте, что Геббельс мог сделать с Facebook", – подчеркнул актер.

Коэн раскритиковал выступление Цукерберга, в котором основатель Facebook говорил о важности поддержки свободы слова в социальных сетях и призвал разрешить размещение политической рекламы на своей платформе, от чего недавно отказались Twitter и Google.

"Согласно этой извращенной логике, если бы Facebook появился в 1930-х годах, он позволил бы Гитлеру опубликовать 30-секундную рекламу о своем "решении" еврейской проблемы. Возможно, пришло время сказать Марку Цукербергу и руководителям этих компаний: вы уже позволили одной иностранной державе вмешиваться в наши выборы, вы уже способствовали одному геноциду в Мьянме, сделайте это снова и отправитесь за решетку", – возмутился Коэн.


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