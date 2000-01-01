22.11 06:44 MIGnews.com

В Twitter официально запретили политическую рекламу

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В пятницу, 22 ноября вступил в силу запрет на размещение политической рекламы в Twitter.О решении ограничить размещение рекламных публикаций в поддержку политиков и партий сообщил 30 октября генеральный директор популярной сети микроблогов и одноименной компании Джек Дорси.По его словам, решение людей о поддержке того или иного политического деятеля или партии не должно быть навязано проплаченной рекламой."По нашему определению, политический контент - тот, в котором говорится о кандидате, политической партии, избранном или назначенном чиновнике, выборах, референдуме, подсчете голосов, законодательном акте, постановлении, директиве или судебном решении. Согласно нашей политике, запрещаются политические рекламные объявления, в том числе призывы голосовать, оказывать финансовую поддержку, пропагандировать или критиковать то или иное политическое явление, описанное выше", – говорится в памятке для пользователей.Для СМИ в Twitter сделали исключение для публикации политического контента, однако журналистам нужно будет соблюдать соблюдают ряд условий.