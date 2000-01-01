Имена детей, которые останутся без подарков от на Рождество
В Великобритании составили список имен капризных детей, которые останется без подарков на Рождество от Санта-Клауса.
Об этом сообщает The Daily Mail на основе опроса, проводимого среди 1500 учителей, родителей и других детей.
Так, 23% опрошенных согласились с тем, что носители имени Джек – дети с наихудшим поведением. Чаще всего, они задирают одноклассников и плохо себя ведут. Что примечательно, в семерке лидеров среди самых капризных детей являются мальчики. В списке оказались также: Гарри, Чарли, Оливер, Джордж.
Озорная Миа – занимает восьмое место в списке среди девочек. Хотя опрошенные дети утверждают все же Амелия является непослушной. Так, в списке девочек, которые не получат подарки, оказались: Миа, Элла, Изабелла, Амелия и София.
Тем временем, самые послушные мальчики в этом году: Артур, Ной, Оскар, Мохаммед и Лев. А среди девочек – Исла, Ава, Грейс, Оливия и Эмили.