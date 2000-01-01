Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Имена детей, которые останутся без подарков от на Рождество | Фото:23.10 06:33   MIGnews.com

Имена детей, которые останутся без подарков от на Рождество

В Великобритании составили список имен капризных детей, которые останется без подарков на Рождество от Санта-Клауса.

Об этом сообщает The Daily Mail на основе опроса, проводимого среди 1500 учителей, родителей и других детей.

Так, 23% опрошенных согласились с тем, что носители имени Джек – дети с наихудшим поведением. Чаще всего, они задирают одноклассников и плохо себя ведут. Что примечательно, в семерке лидеров среди самых капризных детей являются мальчики. В списке оказались также: Гарри, Чарли, Оливер, Джордж.

Озорная Миа – занимает восьмое место в списке среди девочек. Хотя опрошенные дети утверждают все же Амелия является непослушной. Так, в списке девочек, которые не получат подарки, оказались: Миа, Элла, Изабелла, Амелия и София.

Тем временем, самые послушные мальчики в этом году: Артур, Ной, Оскар, Мохаммед и Лев. А среди девочек – Исла, Ава, Грейс, Оливия и Эмили.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:28
Шварценеггер чуть не умер во время операции
04:18
Моника Левински выпустит фильм о публичном позоре
03:33
Представлен логотип Олимпиады-2024  
02:30
Бочкареву загнобили после скандала с наркотиками
01:15
Ученые выяснили главную причину депрессии
23:30
120-летний датский маяк спасают от моря
22:40
ООН: у нас нет данных о выходе курдов
21:39
Онколог рассказал о болезни Заворотнюк
21:17
НДИ: не важно, кто премьер-министр
21:00
Американские войска не могут оставаться в Ираке
20:42
Израиль вошел в топ-5 стран по числу миллионеров
20:10
Юнкер о Brexit: только зря потратил время
19:59
Шакед не исключает переговоров с Ганцем
19:38
Представитель Израиля посетила конференцию в Бахрейне
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus