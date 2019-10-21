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Шварценеггер чуть не умер во время операции | Фото:23.10 05:28   MIGnews.com

Шварценеггер чуть не умер во время операции

Актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер чуть не умер во время операции на сердце, которая состоялась в марте 2018 года.

Об этом он решился рассказать только сейчас в комментарии Mirror.

В частности, год назад ему успешно заменили легочный клапан, установленный еще в 1997 году. По словам звезды, во время проведения "рутинной процедуры" ситуация изменилась к худшему, что чуть не стоило ему жизни.

Несмотря на то, что Шварценеггер был близок "к встрече с создателем", он больше беспокоился о том, что не уложится в график съемок последнего фильма "Темная судьба".



"Чем старше ты становишься, тем труднее становится. Тело уже не так быстро восстанавливается, как раньше. Но вам просто нужно больше тренироваться. Вот в чем секрет", – признался он.

По словам "Терминатора", уже через неделю он вернулся к занятиям в спортзале, правда пришлось отказаться от упражнения жим лежа и соблюдать осторожность.



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