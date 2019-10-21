Актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер чуть не умер во время операции на сердце, которая состоялась в марте 2018 года.
Об этом он решился рассказать только сейчас в комментарии Mirror.
В частности, год назад ему успешно заменили легочный клапан, установленный еще в 1997 году. По словам звезды, во время проведения "рутинной процедуры" ситуация изменилась к худшему, что чуть не стоило ему жизни.
Несмотря на то, что Шварценеггер был близок "к встрече с создателем", он больше беспокоился о том, что не уложится в график съемок последнего фильма "Темная судьба".