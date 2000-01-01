22.10 19:36 MIGnews.com

Майли Сайрус подверглась нападкам ЛГБТ-сообщества

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Майли Сайрус была вынуждена защищаться после того, как спровоцировала масштабную негативную реакцию, обвинив лесбиянок и бисексуальных женщин в том, что они "отказались от пенисов".Все началось, когда она совместно со своим новым парнем Коди Симпсоном вела трансляцию в Instagram, в ходе которой сказала своим поклонницам, что они не должны быть лесбиянками."Не сдавайтесь. Вы не должны быть лесбиянками, есть хорошие люди с пенисами, вы просто должны их найти", - сказала Майли.Это заявление вызвало резко негативную реакцию со стороны ЛГБТ-сообщества.В ответ на это 26-летняя певица в понедельник вечером заявила в своем микроблоге в Twitter, что ее "приоритетная задача состоит в защите ЛГБТ-сообщества", частью которой она является."Я говорила о чертовски плохих парнях, но позвольте мне прояснить: Вы не выбираете свою сексуальность. Вы рождены такими, какие вы есть. Я всегда защищала ЛГБТ-сообщество, частью которого я являюсь. Счастливого понедельника!", - написала она.