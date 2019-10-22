23.10 02:30 MIGnews.com

Бочкареву загнобили после скандала с наркотиками

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Российская актриса Наталья Бочкарева после громкого скандала с наркотиками пожаловалась на травлю.Об этом она написала в Instagram."Скажите, пожалуйста, откуда у некоторых из вас ко мне столько ненависти и злости? Я впервые решила не закрывать комментарии под последним постом и получила «целый Камаз» негатива! Неужели вы считаете, что обзывать человека теми ужасными словами, которые я прочла, это нормально? Да, логично, что вы все очень хотите знать, что произошло и чем же завершится эта история. Я вас понимаю. Но поймите и меня правильно. Поверьте, я молчу не просто так. Вы же не знаете и не видите, что происходит по ту сторону экрана на самом деле. Как можете судить", – рассказала актриса.По словам Бочкаревой, она не обязана никому ничего объяснять, тем более, что публичные люди часто принципиально не выносят на осуждение общественности личную жизнь."У меня тоже есть семья, как и у всех вас, и я не хочу, чтобы журналисты вмешивались туда, куда им не нужно, портили мне жизнь в поисках искромётных заголовков, донимали моих детей, друзей и родственников, дежурили под моим домом, выключали свет, выкуривали дымом, чтобы я не могла сидеть в квартире, а некоторые, «особо активные» персонажи, бегали по всем телешоу с целью опорочить, сделать себе и программам рейтинги", – написала актриса.Она добавила, что ни от кого не прячется, но и дышать спокойно не может из-за того, что на нее оказывают давление со всех сторон."Не переживайте, процесс разбирательств идёт. Убедительная просьба СМИ оставить меня в покое и мирно ждать итог. Лишение прав я комментировать не буду. Все узнаете, я вам обещаю. Но! Называть себя «наркоманкой» тоже не позволю! Хватит! Тем, кто яро высказывается в мой адрес, желаю триста раз подумать, прежде, чем это сделать. Я за всеми своими подписчиками наблюдаю и ценю каждого, кто меня поддерживает! А жизнь расставит все на свои места. Вот тогда и поговорим", – резюмировала актриса.