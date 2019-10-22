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Бочкареву загнобили после скандала с наркотиками | Фото:23.10 02:30   MIGnews.com

Бочкареву загнобили после скандала с наркотиками

Российская актриса Наталья Бочкарева после громкого скандала с наркотиками пожаловалась на травлю.

Об этом она написала в Instagram.

"Скажите, пожалуйста, откуда у некоторых из вас ко мне столько ненависти и злости? Я впервые решила не закрывать комментарии под последним постом и получила «целый Камаз» негатива! Неужели вы считаете, что обзывать человека теми ужасными словами, которые я прочла, это нормально? Да, логично, что вы все очень хотите знать, что произошло и чем же завершится эта история. Я вас понимаю. Но поймите и меня правильно. Поверьте, я молчу не просто так. Вы же не знаете и не видите, что происходит по ту сторону экрана на самом деле. Как можете судить", – рассказала актриса.

По словам Бочкаревой, она не обязана никому ничего объяснять, тем более, что публичные люди часто принципиально не выносят на осуждение общественности личную жизнь.

"У меня тоже есть семья, как и у всех вас, и я не хочу, чтобы журналисты вмешивались туда, куда им не нужно, портили мне жизнь в поисках искромётных заголовков, донимали моих детей, друзей и родственников, дежурили под моим домом, выключали свет, выкуривали дымом, чтобы я не могла сидеть в квартире, а некоторые, «особо активные» персонажи, бегали по всем телешоу с целью опорочить, сделать себе и программам рейтинги", – написала актриса.

Она добавила, что ни от кого не прячется, но и дышать спокойно не может из-за того, что на нее оказывают давление со всех сторон.

"Не переживайте, процесс разбирательств идёт. Убедительная просьба СМИ оставить меня в покое и мирно ждать итог. Лишение прав я комментировать не буду. Все узнаете, я вам обещаю. Но! Называть себя «наркоманкой» тоже не позволю! Хватит! Тем, кто яро высказывается в мой адрес, желаю триста раз подумать, прежде, чем это сделать. Я за всеми своими подписчиками наблюдаю и ценю каждого, кто меня поддерживает! А жизнь расставит все на свои места. Вот тогда и поговорим", – резюмировала актриса.

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Дорогие друзья, поклонники, неравнодушные к ситуации люди, а также те, кто подписался на мою страничку с целью просто следить за происходящим! Скажите, пожалуйста, откуда у некоторых из вас ко мне столько ненависти и злости? Я впервые решила не закрывать комментарии под последним постом и получила «целый Камаз» негатива! Неужели вы считаете, что обзывать человека теми ужасными словами, которые я прочла, это нормально? • Да, логично, что вы все очень хотите знать, что произошло и чем же завершится эта история. Я вас понимаю. Но поймите и меня правильно. Поверьте, я молчу не просто так. Вы же не знаете и не видите, что происходит по ту сторону экрана на самом деле. Как можете судить? Вот скажите, почему я вообще должна что-либо объяснять? Почему, если ты публичный человек, то, значит, обязательно должен рассказывать о каждом своём шаге на весь мир? Есть миллионы случаев, когда публичные люди принципиально не показывают определенные вещи из своей жизни. Все люди разные. • У меня тоже есть семья, как и у всех вас, и я не хочу, чтобы журналисты вмешивались туда, куда им не нужно, портили мне жизнь в поисках искромётных заголовков, донимали моих детей, друзей и родственников, дежурили под моим домом, выключали свет, выкуривали дымом, чтобы я не могла сидеть в квартире, а некоторые, «особо активные» персонажи, бегали по всем телешоу с целью опорочить, сделать себе и программам рейтинги. • Поверьте, я ни от кого не прячусь. Но и дышать спокойно не могу из-за того, что на меня идёт давление. Вы бы знали какое! Можете сейчас хоть двадцать восемь раз перекрутить мои слова и снова начать обзывать, но, прежде, чем это сделать, взгляните себе под нос. Не переживайте, процесс разбирательств идёт. Убедительная просьба СМИ оставить меня в покое и мирно ждать итог. Лишение прав я комментировать не буду. Все узнаёте, я вам обещаю. Но! Называть себя «наркоманкой» тоже не позволю!!! Хватит! Тем, кто яро высказывается в мой адрес, желаю триста раз подумать, прежде, чем это сделать. Я за всеми своими подписчиками наблюдаю и ценю каждого, кто меня поддерживает!🙏🏼 А жизнь расставит все на свои места. Вот тогда и поговорим. ——— #натальябочкарева #бочкарева #nataliabochkareva

Публикация от Наталья Бочкарева (@natalia_bochkareva_official)




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