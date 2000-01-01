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У Ильхан Омар роман с консультантом ее предвыборной кампании 22.10 16:00   MIGnews.com

У Ильхан Омар роман с консультантом ее предвыборной кампании

У конгрессмена США и сторонника движения за бойкот, отчуждение и санкции Ильхан Омар роман с консультантом ее предвыборной кампании,

Сообщается, что Омар встречается с Тимом Минеттом, главой консалтингового агентства, к услугам которого она обратилась в 2018 году. В середине сентября он был замечен входящим в ее квартиру и покидающим ее лишь на следующее утро.

Также сообщается, что Омар в течение нескольких месяцев отрицала факт своего развода с мужем Ахмедом Хирси, несмотря на то, что она покинула дом, в котором они совместно проживали. Политик подала на развод в начале октября после ночевки Минетта в ее квартире в округе Колумбия.

Незадолго до этого, Бет, супруга Минетта, подавшая на развод в августе текущего года, утверждала, что Тим разорвал с ней отношения после семи лет брака заявив, что любит Омар. Минетт отрицает это, утверждая, что Бет "пытается разрушить его карьеру".

Издание The Daily Mail опубликовало фотографии, на которых Омар и Минетт вместе выходят из двери квартиры Омар в округе Колумбия. Также утверждается, что пара планирует совместный отдых на Ямайке.

Экс-супруг Омар Ахмед Хирси заявил, что надеется, что после развода суд предоставит совместную юридическую и физическую опеку над их тремя детьми.


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