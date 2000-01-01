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Солист Rammstein снял клип при помощи нейросети 22.10 16:45   MIGnews.com

Солист Rammstein снял клип при помощи нейросети

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн в рамках собственного проекта Lindemann выпустил совместно со шведским музыкантом Петером Тегтгреном видеоклип Ich Weiß Es Nich ("Я не знаю").

Вроде бы ничего необычного, но примечательно то, что при создании видеоклипа использовался искусственный интеллект. Клип вышел на официальном YouTube-канале.

Для съемки клипа использовались сети Generative Adversarial Networks, - алгоритм, в основе которого лежат две нейросети, способные генерировать и анализировать тысячи изображений.



Принцип прост: одна нейросеть создает разнообразные образцы, а вторая определяет какие из них нужны, а какие нет. После этого GAN выдает новый образец, соединив выходные.

Перед началом работы над клипом искусственный интеллект обеспечили большим количеством изображений для создания новой последовательности.


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