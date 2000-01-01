22.10 10:19 MIGnews.com

Что выгоднее всего продавать современным интернет-магазинам

Результаты соцопросов свидетельствуют о том, что пользователи пока еще не готовы полностью отказаться от офлайн-шоппинга в пользу интернет-покупок. Однако уже сейчас существуют такие товары, которые потенциальные покупатели с удовольствием готовы заказывать в виртуальных магазинах.

ТОП-5 товаров, которые лучше всего продаются в интернете: мнение потребителей



Сантехническое оборудование. Поскольку «прогулки» по привычных гипермаркетах сантехники отнимают слишком много времени и усилий, оборудование для обустройства санузла пользуется высоким спросом в интернет-магазинах. Ванны, унитазы, биде, стильные аксессуары из дизайнерских коллекций – это и есть самые популярные товары в интернет-магазинах сантехники. Купить их по адекватной цене предлагает магазин гидромассажных ванн Domospa.

Мобильные телефоны. Период, когда покупка телефона сопровождалась обязательной консультацией продавца и платной услугой настройки в обычных магазинах, постепенно уходит на второй план. Сегодня пользователи с удовольствием выбирают и заказывают в сети как кнопочные бюджетные устройства, так и дорогостоящие смартфоны.

Одежда и домашний текстиль. Пользователи уже привыкли заказывать недорогое и качественное постельное белье, полотенца, а также предметы гардероба. Покупки в интернете привлекают почитателей современной моды возможностью выделиться из толпы, приобрести что-то действительно необычное.

Гаджеты для умного дома. Именно в электронных магазинах доступно наибольшее количество различных полезных датчиков (например, сенсоров задымления, затопления, вторжения), а также энергоэффективных умных розеток и выключателей, систем видеонаблюдения и умных замков.

Кухонные плиты и другие устройства для кухни. Возможность ознакомиться со всеми характеристиками, посмотреть видео о товаре, почитать отзывы мотивирует заказывать кухонные девайсы в режиме онлайн.



Также благосклонностью интернет-покупателей пользуются магазины, которые продают смарт-гаджеты для красоты и здоровья (зубные щетки, часы, весы), электрические транспортные средства (самокаты, велосипеды, моноциклы), косметику от топовых производителей.

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