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Умер владелец легендарной гостиничной сети Hilton | Фото:22.09 07:43   MIGnews.com

Умер владелец легендарной гостиничной сети Hilton

Сын основателя культовой гостиничной империи Hilton и филантроп Бэррон Хилтон умер В Лос-Анджелесе владелец на 92 году жизни.

Об этом сообщила его внучка Пэрис Хилтон в социальной сети Twitter.

"Опечалена смертью своего дедушки Бэррона Хилтона. Он был легендой, провидцем, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полной достижений и приключений», — написала шоу-дива.



Сообщается, что гостиничный магнат умер по естественным причинам. Кроме того, смерть отца прокомментировал и его родной сын – Стивен Хилтон.

«Мой отец был любящим мужем для нашей матери, Мэрилин, прекрасным примером для подражания восьмерых детей, верным и щедрым другом, дальновидным бизнесменом, уважаемым лидером и страстным спортсменом. Он прожил жизнь, полную великих приключений и исключительных достижений», — заявил Стивен.

Отметим, Бэррон – сын основателя империи Hilton Конрада Хилтона. В 1966-м году он сменил отца на посту председателя совета директоров. Бэррон также основал футбольный клуб Los Angeles Chargers. После ряда громких скандалов с участием своей внучки, Хилтон в 2007 году лишил ее наследства и завещал почти все деньги благотворительной организации Conrad Hilton Foundation.


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