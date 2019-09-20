Умер владелец легендарной гостиничной сети Hilton

Сын основателя культовой гостиничной империи Hilton и филантроп Бэррон Хилтон умер В Лос-Анджелесе владелец на 92 году жизни.
Об этом сообщила его внучка Пэрис Хилтон в социальной сети Twitter.
"Опечалена смертью своего дедушки Бэррона Хилтона. Он был легендой, провидцем, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полной достижений и приключений», — написала шоу-дива.
I am deeply saddened by the loss of my grandfather Barron Hilton. He was a Legend, a visionary, brilliant, handsome, kind and lived a life full of accomplishment and adventure. Ever since I was a little girl I have looked up to him as a businessman. pic.twitter.com/eGFXAz1LUr
Сообщается, что гостиничный магнат умер по естественным причинам. Кроме того, смерть отца прокомментировал и его родной сын – Стивен Хилтон.
«Мой отец был любящим мужем для нашей матери, Мэрилин, прекрасным примером для подражания восьмерых детей, верным и щедрым другом, дальновидным бизнесменом, уважаемым лидером и страстным спортсменом. Он прожил жизнь, полную великих приключений и исключительных достижений», — заявил Стивен.
Отметим, Бэррон – сын основателя империи Hilton Конрада Хилтона. В 1966-м году он сменил отца на посту председателя совета директоров. Бэррон также основал футбольный клуб Los Angeles Chargers. После ряда громких скандалов с участием своей внучки, Хилтон в 2007 году лишил ее наследства и завещал почти все деньги благотворительной организации Conrad Hilton Foundation.