22.09 07:43 MIGnews.com

Умер владелец легендарной гостиничной сети Hilton

I am deeply saddened by the loss of my grandfather Barron Hilton. He was a Legend, a visionary, brilliant, handsome, kind and lived a life full of accomplishment and adventure. Ever since I was a little girl I have looked up to him as a businessman. pic.twitter.com/eGFXAz1LUr — Paris Hilton (@ParisHilton) September 20, 2019

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Сын основателя культовой гостиничной империи Hilton и филантроп Бэррон Хилтон умер В Лос-Анджелесе владелец на 92 году жизни.Об этом сообщила его внучка Пэрис Хилтон в социальной сети Twitter."Опечалена смертью своего дедушки Бэррона Хилтона. Он был легендой, провидцем, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полной достижений и приключений», — написала шоу-дива.Сообщается, что гостиничный магнат умер по естественным причинам. Кроме того, смерть отца прокомментировал и его родной сын – Стивен Хилтон.«Мой отец был любящим мужем для нашей матери, Мэрилин, прекрасным примером для подражания восьмерых детей, верным и щедрым другом, дальновидным бизнесменом, уважаемым лидером и страстным спортсменом. Он прожил жизнь, полную великих приключений и исключительных достижений», — заявил Стивен.Отметим, Бэррон – сын основателя империи Hilton Конрада Хилтона. В 1966-м году он сменил отца на посту председателя совета директоров. Бэррон также основал футбольный клуб Los Angeles Chargers. После ряда громких скандалов с участием своей внучки, Хилтон в 2007 году лишил ее наследства и завещал почти все деньги благотворительной организации Conrad Hilton Foundation.