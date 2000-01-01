В Израиле открылся первый "кофешоп", в котором можно курить марихуану. Заведение открылось на прошлой неделе в Беэр-Шеве.
Первое подобное кафе в Израиле смогут посещать люди, имеющие специальное разрешение употреблять марихуану в лечебных целях. В новом кафе будут предоставлять необходимые аксессуары для курения.
Стоит отметить, что курение медицинской марихуаны в общественных местах в Израиле запрещено законом, в связи с этим и были организованы подобные закрытые заведения, где это будет легально со специальным разрешением.