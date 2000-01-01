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В Австралии откроют уникальный отель 22.09 23:34   MIGnews.com

В Австралии откроют уникальный отель

В октябре в Сиднее откроется необычный отель, который позволит постояльцам провести ночь среди коал, утконосов, экзотических птиц и других австралийских животных.

"Открывающийся 10 октября Wildlife Retreat в зоопарке Taronga предложит посетителям незабываемые впечатления от ночевки в окружении уникальной дикой природы Австралии, а также ознакомит с проектами по ее сохранению", — говорится в сообщении.

В Wildlife Retreat есть пять эко-капсул, установленных в естественном ландшафте зоопарка, а также 62 дизайнерских номера для тех, кто ищет что-то более традиционное.

Также стоит отметить, что проект абсолютно некоммерческий. Все заработанные деньги будут направлены на поддержание австралийской флоры и фауны.

"Чтобы зоопарк оставался актуальным, он должен постоянно развиваться. С помощью Wildlife Retreat мы будем развивать тесную связь между людьми и дикой природой Австралии. Гости уедут отсюда не только посвежевшими, но и с осознанием того, что внесли существенный вклад в сохранение дикой природы", – прокомментировал генеральный директор зоопарка Taronga Кэмерон Керр.


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