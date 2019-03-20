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Скончался первый немецкий космонавт | Фото:23.09 05:21   MIGnews.com

Скончался первый немецкий космонавт

В Германии, 21 сентября, умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен на 83-м году жизни.

Соответствующей новость 22 сентября поделилась пресс-служба Немецкого аэрокосмического центра (DLR).

"С большой грустью Исполнительный совет и сотрудники Немецкого аэрокосмического центра были вынуждены принять к сведению сообщение о том, что Зигмунд Йен, первый немецкий космонавт, умер 21 сентября 2019 года. С Зигмундом Йеном Германское космическое агентство теряет всемирно признанного космонавта, ученого и инженера", – сказал профессор Паскаль Эренфройнд, генеральный директор DLR.


По его словам, аэрокосмический центр с почетом будет вспоминать о заслугах первого немецкого космонавта и продолжит его дело.

Зигмунд Йен был героев ГДР, Героем Советского Союза, входил в команду экспедиции "Союз-31" на орбитальную станцию "Салют-6". Впервые он отправился в космос 26 августа 1978 года в качестве космонавта-исследователя и провел на орбите 7 суток 20 часов.

В 2002 году, до выхода на пенсию, он курировал подготовку астронавтов в Европейском космическом агентстве. У Йена осталась жена и двое дочерей. Последние годы он жил в Штраусберге.


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