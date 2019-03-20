Скончался первый немецкий космонавт

В Германии, 21 сентября, умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен на 83-м году жизни.
Соответствующей новость 22 сентября поделилась пресс-служба Немецкого аэрокосмического центра (DLR).
"С большой грустью Исполнительный совет и сотрудники Немецкого аэрокосмического центра были вынуждены принять к сведению сообщение о том, что Зигмунд Йен, первый немецкий космонавт, умер 21 сентября 2019 года. С Зигмундом Йеном Германское космическое агентство теряет всемирно признанного космонавта, ученого и инженера", – сказал профессор Паскаль Эренфройнд, генеральный директор DLR.
Cosmonaut Sigmund Jähn died at the age of 82. As part of the Soyuz 31 flight he became the first German in space. While he was awarded as "Hero of the GDR" (East Germany) and "Hero of the Soviet Union", many West-Germans only knew his name from the 2003 movie "Good Bye, Lenin!". pic.twitter.com/iFdlKWrqTC
По его словам, аэрокосмический центр с почетом будет вспоминать о заслугах первого немецкого космонавта и продолжит его дело.
Зигмунд Йен был героев ГДР, Героем Советского Союза, входил в команду экспедиции "Союз-31" на орбитальную станцию "Салют-6". Впервые он отправился в космос 26 августа 1978 года в качестве космонавта-исследователя и провел на орбите 7 суток 20 часов.