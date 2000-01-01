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Появились новые данные о Заворотнюк: отрезана от мира | Фото:22.09 21:25   MIGnews.com

Появились новые данные о Заворотнюк: отрезана от мира

Российская актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, которая по версии СМИ борется с раком мозга, лишена связи с внешним миром.

Такое заявление в эфире программы на одном из государственных телеканалов РФ сделал журналист и близкий друг актрисы Сергея Майоров.

"Телевизор из палаты убрали, телефонов нет. Она ничего не видит, ничего не слышит, ни с кем не общается", – сказал он.

Майоров пояснил, что родственники таким образом пытаются оградить Заворотнюк от новостей из "внешнего мира".

Тем не менее, близкие Анастасии продолжают хранить молчание по поводу ее состояния, из-за чего многие деятели российского шоубиза продолжают распространять свои версии происходящего.


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