22.09 21:25 MIGnews.com

Появились новые данные о Заворотнюк: отрезана от мира

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Российская актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, которая по версии СМИ борется с раком мозга, лишена связи с внешним миром.Такое заявление в эфире программы на одном из государственных телеканалов РФ сделал журналист и близкий друг актрисы Сергея Майоров."Телевизор из палаты убрали, телефонов нет. Она ничего не видит, ничего не слышит, ни с кем не общается", – сказал он.Майоров пояснил, что родственники таким образом пытаются оградить Заворотнюк от новостей из "внешнего мира".Тем не менее, близкие Анастасии продолжают хранить молчание по поводу ее состояния, из-за чего многие деятели российского шоубиза продолжают распространять свои версии происходящего.