22.09 21:25 MIGnews.com
Появились новые данные о Заворотнюк: отрезана от мира
Российская актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, которая по версии СМИ борется с раком мозга, лишена связи с внешним миром.
Такое заявление в эфире программы на одном из государственных телеканалов РФ сделал журналист и близкий друг актрисы Сергея Майоров.
"Телевизор из палаты убрали, телефонов нет. Она ничего не видит, ничего не слышит, ни с кем не общается", – сказал он.
Майоров пояснил, что родственники таким образом пытаются оградить Заворотнюк от новостей из "внешнего мира".
Тем не менее, близкие Анастасии продолжают хранить молчание по поводу ее состояния, из-за чего многие деятели российского шоубиза продолжают распространять свои версии происходящего.
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