Виторган отреагировал на грязные танцы Собчак на свадьбе
Российский актер, 79-летний Эммануил Виторган отреагировал на грязные танцы его невестки Ксении Собчак на свадьбе с Константином Богомоловым.
"Ребят, это нормально. Люди разошлись, ничего страшного. Я желаю Ксении и ее новой семье всего, тем более я был знаком с ее родителями, когда папа был в Ленинграде. Поэтому я желаю только самого наилучшего. Ничего иного мы им не желаем. Захотелось так жить, да. Максим (его сын и бывший муж Собчак, - ред.) в этом смысле не очень покороблен", – цитирует слова Виторгана телеканал НТВ.
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Артист также добавил, что рад за сына, который не озлобился на бывшую жену, хотя та ему изменяла. По словам Виторгана-старшего, Максим по-прежнему посвящает всего себя сыну Платону.
"Это его заслуга, что он такой. Этот мальчишка. Потому что Ксения очень занятой человек", – подчеркнул он.
Эммануил Виторган также рассказал про новую возлюбленную сына, 28-летнюю актрису Нино Нинидзе. По его словам, девушка пришлась по душе всем родственникам. Артист уточнил, что на дне рождения Максима Нино развлекала гостей, а вечер получился замечательным. В то время, как Собчак не любила подобные встречи.