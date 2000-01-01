22.09 12:43 MIGnews.com

Вино к праздничному столу – выбираем правильно

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В Рош ха-Шана семьи собираются за большим праздничным столом, все едят, пьют и веселятся. К этому особенному дню и блюда особенные. По традиции, на Рош ха-Шана едят яблоки, обмакивая их в мед, — это символизирует добрый и сладкий год. Радость в наступающем году притягивают финики, блюда из моркови, свеклы, тыквы. Горькое и соленое блюда убирают подальше.Традиционные символы праздника – круглая хала и спелый сочный гранат. Считается, что этот плод имеет ровно 613 зернышек, соответствующих числу заповедей в иудаизме.Чтобы последующий год был удачным и благополучным, ставим на стол все самое лучшее. И если с едой все более или менее понятно, то выбор вина не всегда однозначен.Что подавать к мясу и птице, гефилте фиш, овощам и десертам – такие вопросы застают врасплох даже самых ответственных хозяек. Им помогут рекомендации от компании B-Leader («Лидер») - одного из ведущих импортеров продуктов питания и элитного алкоголя от европейских брендов.. Этот великолепный вермут со вкусом граната станет замечательным аперитивом и ознаменует начало праздника.Не секрет, что мясные блюда лучше всего сочетать с красными винами. Для жирного мяса вроде баранины, приготовленного с обилием приправ и специй, прекрасно подойдут грузинские вина «Пиросмани», «Саперави» и «Мукузани» от бренда «Kvareli Cellar» («Кварельский погреб»). Для сочного жаренного ягненка возьмите великолепные молдавские вина «Каберне-Совиньон» или «Мерло» торговой марки «Kazayak Vin» («Казайяк»). В ассортименте «Лидера» есть и белые сухие или полусладкие вина, которые полноценно раскроют вкус блюд из курицы - «Шардоне» или «Совиньон Блан» бренда «Storks».Любовь к гефилте фиш, мы впитываем с молоком матери. Рецептов этого традиционного еврейского блюда так много, что и не счесть. Истинно-верным остается одно: вкус у любовно приготовленного гефилте-фиш просто потрясающий. И он требует столь же потрясающего вина. Попробуйте «Совиньон Блан» или «Шардоне». Если все же предпочитаете красные, то выбирайте легкие «Мерло» или «Каберне» бренда «Bon Voyage» («Бон Вояж»).Замечательную пару овощам, тушенным или приготовленным на гриле, составят полусладкие красные вина, например, «Хванчкара» от «Кварельского погреба». Это насыщенное, бархатистое вино с нотками земляники и сухофруктов. Пикантная кислинка напоминает вкус красных ягод (рябины, красной смородины, малины). Специалисты распознают в вине нотки карамели и граната. Также к овощам подойдет замечательное вино «Киндзмараули».Самое интересное мы, как полагается, оставили «на закуску». Фруктовые вина «Totino» и «Sunny Garden», ликеры «Canari» и ягодные наливки «Nalewka babuni» от «Henkell & CO» прекрасно дополнят выпечку, мороженное, шоколад и миксы из сухофруктов.Чтобы на вашем праздничном столе оказалось лучшее вино, «Лидер» непрерывно расширяет ассортимент продукции, в котором уже сегодня свыше 700 наименований, и сотрудничает с производителями из России, Украины, Белоруси, Грузии, Италии и Молдовы. Безупречное качество товаров подтверждается торговыми марками, с которыми сотрудничает «Лидер»: Московская пивоваренная компания, Henkell&Co, Kvareli Cellar, Suvorov Vin, Asconi, Tarlton, Волковская пивоварня и др.Продукция «Лидера» представлена во всех филиалах сетей «Тив-Там», «Кешет-Теамим», «Мааданей Мания», «Росман», «Карл Берг» и в избранных магазинах деликатесов по всему Израилю.Если вы открыты всему новому, то смело экспериментируйте, находите новые дуэты любимых блюд и вина. А компания «Лидер» всегда вам в этом поможет.Вкусного праздника и счастливого года!