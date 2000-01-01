23.07 05:24 MIGnews.com

100-летняя немка прогнала двух воров палкой

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Немецкая долгожительница напала на воров, когда те пытались ограбить ее квартиру в Берлине, сообщил сайт издания The Local. Отважной женщине недавно исполнилось 103 года.В квартиру к женщине ворвались две воровки. Та не смогла удержать их за порогом, когда открыла дверь на звонок. Злоумышленницы отвели хозяйку квартиры на кухню и потребовали подписать какие-то документы. В этот момент сообщник грабительниц ожидал результата налета на лестнице: вероятно, план был таков: пока женщины отвлекают бабушку, их подельник тихо пробирается в квартиру и выносит оттуда все ценное, что попадется на глаза.Но план не сработал. Мудрая старушка отказалась подписывать сомнительные бумаги, а когда одна из женщин подошла слишком близко, с неожиданной резвостью долгожительница схватила трость и, размахивая ею как дубиной, вытолкала незваных гостей за порог