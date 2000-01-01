23.07 02:14 MIGnews.com

Королева Елизавета возмущена расточительностью невестки

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Меган Маркл — в центре очередного назревающего скандала. Поклонники королевской семьи уверены: жена принца Гарри тратит очень много денег на наряды — из королевской казны.Маркл любит выходить в свет в шикарных образах, меняя цвета и оттенки, платья и шляпки. Многие заметили, что среди ее любимых брендов — Carolina Herrera, Chanel, и Givenchy. Примерно за последние два месяца Маркл могла потратить не менее 200 тысяч долларов, сообщают СМИ.После того, как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, она оставила свою актерскую работу. Соответственно, финансирует девушку королевская семья. А эти доходы, в свою очередь, формируются из налогов англичан. Именно поэтому жители задумались, подсчитали расходы и возмутились.Особенно заметна расточительность Меган Маркл на фоне трат Кейт Миддлтон. Известно, что жена принца Уильяма довольно экономна — она часто выбирает наряды масс-маркет сегмента. К тому же она может появиться на разных мероприятиях в одном и том же наряде. Чего не скажешь о Меган Маркл. Например, жена принца Гарри только за время трехдневной поездки в Ирландию потратила около 36 тысяч долларов на вещи от известных брендов.По слухам, Елизавета II крайне обеспокоена расточительностью избранницы внука. Инсайдеры утверждают, что королева собирается обсудить эту тему с Гарри, ограничив при этом финансирование Маркл.