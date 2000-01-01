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Сара Нетаниягу давит на мужа из-за геев | Фото: @bar_peleg/Instagram23.07 07:08   MIGnews.com

Сара Нетаниягу давит на мужа из-за геев

Супруга израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Сара, оказывает на него давление, чтобы он поддержал право геев на суррогатное родительство на фоне общенациональной забастовки, объявленной ЛГБТ-общиной и их сторонниками 22 июля.

Об этом сообщил израильский канал "Хадашот", ссылаясь на анонимный источник - высокопоставленного представителя политических кругов.


В то же время сообщается, что на главном протесте страны, который состоялся на тель-авивской площади Рабина, собралось не менее 60 тысяч демонстрантов, добивающихся, чтобы гей-пары и однополых мужчин включили в государственную программу финансирования услуги суррогатного материнства.


Пришли на акцию и некоторые депутаты. В частности Михаль Розин (Мерец).

"Аруц Шева" сообщает, что на фоне данной общественной реакции в ближайшие дни Биньямин Нетаниягу встретится с лидерами ЛГБТ-сообщества и обсудит с ними волнующие их вопросы.

Портал Walla провел опрос на данную тему, который показал, что более половины жителей Израиля все-таки поддерживают демонстрантов: 57% респондентов выступили за то, чтобы предоставить гомосексуальным парам право обращаться к суррогатным матерям. Еще 31% выступили против.
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