Сара Нетаниягу давит на мужа из-за геев

Супруга израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Сара, оказывает на него давление, чтобы он поддержал право геев на суррогатное родительство на фоне общенациональной забастовки, объявленной ЛГБТ-общиной и их сторонниками 22 июля.
Об этом сообщил израильский канал "Хадашот", ссылаясь на анонимный источник - высокопоставленного представителя политических кругов.
В то же время сообщается, что на главном протесте страны, который состоялся на тель-авивской площади Рабина, собралось не менее 60 тысяч демонстрантов, добивающихся, чтобы гей-пары и однополых мужчин включили в государственную программу финансирования услуги суррогатного материнства.
עכשיו: כיכר רבין מלאה. מה שקורה כאן בימים האחרונים רק מוכיח ששויון זכויות לקהילת הלהט"ב הוא הכרח. כל הספינים של ראש הממשלה והקואליציה לא יעזרו, אנחנו ניאבק עד ליום שבו ישראל תהיה בית לכולם ולכולן.
Пришли на акцию и некоторые депутаты. В частности Михаль Розин (Мерец).
"Аруц Шева" сообщает, что на фоне данной общественной реакции в ближайшие дни Биньямин Нетаниягу встретится с лидерами ЛГБТ-сообщества и обсудит с ними волнующие их вопросы.
Портал Walla провел опрос на данную тему, который показал, что более половины жителей Израиля все-таки поддерживают демонстрантов: 57% респондентов выступили за то, чтобы предоставить гомосексуальным парам право обращаться к суррогатным матерям. Еще 31% выступили против.