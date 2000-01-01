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Хайфа вышла из гонки за `Евровидение` | Фото: RonAlmog/Flickr22.07 18:44   MIGnews.com

Хайфа вышла из гонки за "Евровидение"

Хайфа не станет участвовать в отборе за право принимать у себя в следующем году международный конкурс песни "Евровидение".

Как сообщает портал Walla, городской муниципалитет не подал заявку на участие в установленные сроки. Израильским СМИ было предоставлено письмо, в котором телерадиовещательная корпорация "Кан" уведомила хайфские власти о том, что их заявка не была получена, поэтому они, вероятнее всего, не заинтересованы в проведении мероприятия.

"8 июля мы наблюдали в мэрии Хайфе собрание по поводу возможности проведения "Евровидения". Как до, так и после этого вам были отправлены письма с подробными данными, необходимыми для презентации, чтобы корпорация и Европейский вещательный союз могли рассмотреть возможность проведения конкурса в Хайфе, включая четкое расписание с дедлайнами. Крайняя дата была 18 июля. Поскольку мы не получили от вас ни устного, ни письменного ответа, мы предполагаем, что вы не заинтересованы в продолжении участия в этом процессе. Благодарим вас за проявленный интерес и желаем больших успехов на этом пути", - говорится в письме.

Однако мэр Йона Яхав утверждает, что его город по-прежнему желает провести "Евровидение-2019",и что от "Кан" никакие письма не приходили.

Также из участия в конкурсе на проведение мероприятия вышла Масада, которая была выступала как единственная открытая площадка для "Евровидения". Теперь организаторам придется выбрать один из трех городов: Иерусалима, Тель-Авива и Эйлата.
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