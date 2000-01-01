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Меган Маркл призвала забирать питомцев из приютов 22.06 23:10   MIGnews.com

Меган Маркл призвала забирать питомцев из приютов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл призвала забирать из приютов котов и собак, ведь в свое время именно так и поступила.

Обращение Маркл опубликовали в организации Mayhew, которая занимается четырехлапыми друзьями.

"Как гордая собственница собак из приютов, я на собственном опыте знаю, какую радость приносят в дом такие животные", - поделилась Маркл.

Как известно, в январе Маркл посещала приют Mayhew. Тогда ей понравилась собака джек-рассел-терьер Минни, пишет People.

Тогда она говорила, что до рождения ребенка не может взять во дворец собаку, поскольку дел и хлопот и без питомца хватает.

Также Маркл отметила, что когда жила в Канаде, то из приюта забрала себе нескольких собак. Одну из них герцогиня привезла с собой в Британию, а позже с принцем Гарри они завели еще одного пса.


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