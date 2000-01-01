Сотрудничество Castro с Ким Кардашьян так и не удалось

Сеть магазинов одежды пыталась расширить свою дочернюю компанию Carolina Lemke в Соединенных Штатах через мегазвезду социальных сетей и реалити-шоу Ким Кардашьян, которая рекламировала продукцию.
По данным источников, звезда американского реалити-ТВ получила 6 миллионов долларов и опцион на выкуп 10-процентной доли в компании Carolina Lemke USA.
Однако, как утверждают источники, бренду удалось продать солнечных очков всего на 1 миллион долларов.
За последние два года цена на акции Castro снизилась на 50%, а после слияния с брендом одежды Hoodies она упала на 41%. Цена акций Castro также потеряла 14% с тех пор, как три месяца назад она опубликовала финансовые отчеты за первый квартал, когда была раскрыта потеря в 49 миллионов шекелей (13,6 миллиона долларов), которая последовала за потерей 60 миллионов шекелей в 2018 году.
Стоит отметить, что на протяжении многих лет компания была представлена израильской моделью Бар Рафаели.