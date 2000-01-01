23.06 02:20 MIGnews.com
Борис Джонсон громко ссорился с девушкой - приехала полиция
Сосед кандидата в премьер-министры Великобритании Бориса Джонсона вызвал полицию, потому что тот очень громко спорил со своей девушкой.
Утром в пятницу, 21 июня, полиция прибыла в квартиру Джонсона в Лондоне, где он живет со своей девушкой Керри Саймондс.
Reuters
пишет, что неназванный сосед слышал женские крики и грохот. Также Саймондс якобы говорила Джонсону "отцепиться от нее" и "убираться из ее квартиры".
Ни Джонсон, ни его девушка комментариев по этому поводу не дают.
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