Власти Швеции научит мигрантов флирту со шведками

Власти Швеции вольют 5 млн крон в курсы по сексуальному просвещению для мигрантов.
Деньги пойдут на портал Youmo - "здоровье, сексуальность и равенство полов". Контент будет на нескольких языках: шведском, арабском, сомалийском и дари.
Как пишет Fria Tider Посетителям сайта рассказывают о чувстве влюбленности, о согласии на секс, а также о том, что совокупление может привести к беременности. Кроме того, там объясняется, зачем нужны контрацептивы и что такое заболевания, передающиеся половым путем.