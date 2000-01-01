22.05 08:34 MIGnews.com

Бары и рестораны Тель-Авива готовятся к открытию

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Все новые бары, рестораны и кафе, расположенные в муниципальном образовании Тель-Авив–Яффо готовится к открытию после ослабления карантинных ограничений, связанных с пандемией смертоносного китайского коронавируса COVID-19.Так, муниципальные власти сотрудничают со многими такими предприятиями, чтобы максимально помочь им придерживаться правил социального дистанцирования.Так, на 11 популярных улицах муниципального образования организуют пешеходные зоны, закрытые для движения транспорта, чтобы стимулировать торговлю и сделать город более удобным для пешеходов.На данный момент муниципальные власти одобрили открытие 115 таких заведений, однако это лишь первый шаг, поскольку заведениям общественного питания еще понадобится получить разрешение от Министерства здравоохранения на возобновление своей деятельности.