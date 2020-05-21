Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Конец локдауна: тысячи человек на концерте в Тель-Авиве | Фото:22.05 08:13   MIGnews.com

Конец локдауна: тысячи человек на концерте в Тель-Авиве

Впервые после введения в Израиле карантинных ограничений, связанных с пандемией смертоносного китайского коронавируса COVID-19, в Тель-Авиве на концерте в парке Чарльза Клора собрались около 5 тысяч человек.

Концерт состоялся вечером четверга, 21 мая, и проводился как мероприятие солидарности для музыкантов, пострадавших от локдауна.

На концерте выступали популярные израильские рок-звезд, в том числе Авив Гефен, Берри Сахаров и Эхуд Банай. Концерт был организован с разрешения местной полиции и в соответствии с нормами социального дистанцирования.



Тем не менее, большинство посетителей концерта не соблюдали между собой дистанцию, да и маски надели лишь немногие.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:58
Баркат: лучше быть депутатом, чем второстепенным министром
08:34
Бары и рестораны Тель-Авива готовятся к открытию
07:52
Швеция: коллективный иммунитет не достигнут без карантина
07:31
ПА не пустила патруль ЦАХАЛ в Хеврон: видео
07:10
Ученые рассказали о влиянии коронавируса на мозг
06:36
Испания и Италия рапортуют о спаде смертности от COVID-19
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:13
Звезды "Игры престолов" снимутся в фильме о вампирах
04:33
HBO покажет фильм о чеченских геях  
03:30
Николь Кидман вышла на пробежку и сломала ногу
02:30
Барабанщик Death Angel встретил Сатану, находясь в коме
01:24
В Таиланде придумали "антикоронавирусный лифт"
00:17
В Германии на выходных ожидается волна акций протеста
23:32
Турция не будет принимать в июне туристов из РФ
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  