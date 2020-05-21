Конец локдауна: тысячи человек на концерте в Тель-Авиве
Впервые после введения в Израиле карантинных ограничений, связанных с пандемией смертоносного китайского коронавируса COVID-19, в Тель-Авиве на концерте в парке Чарльза Клора собрались около 5 тысяч человек.
Концерт состоялся вечером четверга, 21 мая, и проводился как мероприятие солидарности для музыкантов, пострадавших от локдауна.
На концерте выступали популярные израильские рок-звезд, в том числе Авив Гефен, Берри Сахаров и Эхуд Банай. Концерт был организован с разрешения местной полиции и в соответствии с нормами социального дистанцирования.
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