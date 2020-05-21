22.05 08:13 MIGnews.com

Конец локдауна: тысячи человек на концерте в Тель-Авиве

לחובבי ההשוואות כל הזמן, מטורף מה שקורה עכשיו בבני ברק!



צילום: רז גרוס pic.twitter.com/1V8hQFMl8p — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) May 21, 2020

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Впервые после введения в Израиле карантинных ограничений, связанных с пандемией смертоносного китайского коронавируса COVID-19, в Тель-Авиве на концерте в парке Чарльза Клора собрались около 5 тысяч человек.Концерт состоялся вечером четверга, 21 мая, и проводился как мероприятие солидарности для музыкантов, пострадавших от локдауна.На концерте выступали популярные израильские рок-звезд, в том числе Авив Гефен, Берри Сахаров и Эхуд Банай. Концерт был организован с разрешения местной полиции и в соответствии с нормами социального дистанцирования.Тем не менее, большинство посетителей концерта не соблюдали между собой дистанцию, да и маски надели лишь немногие.