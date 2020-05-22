22.05 20:25 MIGnews.com

Ривлин поздравил старейшую праведницу народов мира

She had risked her own life to shelter a #Jewish boy from the Nazi-#German persecution during #WWII, for which she was later awarded #Righteous Among the Nations title. Anna Koźmińska, celebrates her 101st birthday on Friday. More: https://t.co/m3roQ7nNCB pic.twitter.com/vOkKgCBMaP — Poland In (@Polandin_com) May 22, 2020

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Президент Израиля Реувен Ривлин направил письмо с поздравлениями ко Дню рождения 101-летней жительнице Польши Анне Козьминской, которая является старейшей праведницей народов мира, рисковавшей жизнью ради спасения евреев во времена Второй мировой войны.Он выразил восхищение и благодарность "за смелые поступки и храбрость в мрачные дни Второй мировой войны в Польше".Свои поздравления Козьминской также передал президент Польши Анджей Дуда, отметив, что наградит долгожительницу специальной государственной медалью.Письма были доставлены ей в день рождения главным раввином Польши Михаэлем Шудрихом и племянницей мальчика, спасенного во время Второй мировой.