Ривлин поздравил старейшую праведницу народов мира
Президент Израиля Реувен Ривлин направил письмо с поздравлениями ко Дню рождения 101-летней жительнице Польши Анне Козьминской, которая является старейшей праведницей народов мира, рисковавшей жизнью ради спасения евреев во времена Второй мировой войны.
Он выразил восхищение и благодарность "за смелые поступки и храбрость в мрачные дни Второй мировой войны в Польше".
Свои поздравления Козьминской также передал президент Польши Анджей Дуда, отметив, что наградит долгожительницу специальной государственной медалью.