Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Ривлин поздравил старейшую праведницу народов мира | Фото22.05 20:25   MIGnews.com

Ривлин поздравил старейшую праведницу народов мира

Президент Израиля Реувен Ривлин направил письмо с поздравлениями ко Дню рождения 101-летней жительнице Польши Анне Козьминской, которая является старейшей праведницей народов мира, рисковавшей жизнью ради спасения евреев во времена Второй мировой войны.

Он выразил восхищение и благодарность "за смелые поступки и храбрость в мрачные дни Второй мировой войны в Польше".

Свои поздравления Козьминской также передал президент Польши Анджей Дуда, отметив, что наградит долгожительницу специальной государственной медалью.



Письма были доставлены ей в день рождения главным раввином Польши Михаэлем Шудрихом и племянницей мальчика, спасенного во время Второй мировой.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:29
Израиль: родители забыли малыша в раскаленной машине
21:07
Саудовская Аравия и ОАЭ: мечети останутся закрытыми
20:46
Китай введет в Гонконге закон против мятежей: США ответили
20:34
Попытка теракта: подозревается палестинский полицейский
20:04
СМИ: Кадыров – в тяжелом состоянии
19:43
Силы безопасности ПА выходят из "зоны В" в Иерусалиме
19:22
ООН: Йемен не справился с кризисом коронавируса
19:01
Кипр дал зеленый свет для израильских туристов
18:40
Палестинцы примут участие в любой встрече, организованной РФ
18:19
Крушение самолета в Пакистане: последние слова пилота
17:58
Нетаниягу – Хаменеи: враги Израиля сами в опасности
17:37
COVID-19 в детсаду в Ришон ле-Цион: проведена проверка
17:16
Авиакатастрофа в Пакистане: противоречивые данные о выживших
16:55
Пожар в Цфате и Самарии: огонь взят под контроль
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  