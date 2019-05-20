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Голограмма Уитни Хьюстон `даст` концерт | Фото:23.05 22:19   MIGnews.com

Голограмма Уитни Хьюстон "даст" концерт

Наследники всемирно известной покойной певицы Уитни Хьюстон решили создать мюзикл о ее жизни и выпустить альбом неизданных треков.

Об этом в четверг, 23 мая сообщает The New York Times.

Проект по возрождению бренда покойной суперзвезды будет реализован совместно с компанией Base Hologram.

По данным издания, в понедельник нью-йоркская компания Primary Wave Music Publishing объявила, что подписала сделку с компанией Хьюстон на 14 миллионов долларов, приобретя 50 процентов ее активов, включая роялти на ее музыку, фильмы и мерчендайзинг.

Как рассказала Пэт Хьюстон, невестка и менеджер покойной артистки, в ближайшем будущем будет создан музыкальный тур, в котором будет "выступать" голограмма знаменитости.

Отмечается, что в концертах будут использованы записи вокала Уитни Хьюстон, а "выступление" голограммы будет сопровождать оркестр.

"Люди забыли, как она прекрасна. Они позволили всем личным вещам о ее жизни перевесить, почему они влюбились в нее с самого начала", - заявила Пэт Хьюстон. "Уитни обожала свою аудиторию, и поэтому мы знаем, что ей бы понравилась эта голографическая театральная концепция".

По ее словам, шоу "Вечер с Уитни" стартует в начале 2020 года.

Напомним, что Уитни Хьюстон ушла из жизни в возрасте 48 лет в 2012 году из-за несчастного случая. Ее тело обнаружили без сознания в ванне в отеле Beverly Hilton, а прибывшие врачи не сумели спасти певицу. Позже полиция заявила, что артистка страдала от коронарной недостаточности, а в ее крови были обнаружены следы наркотиков, в том числе кокаина и марихуаны.


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