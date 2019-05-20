Проект по возрождению бренда покойной суперзвезды будет реализован совместно с компанией Base Hologram.
По данным издания, в понедельник нью-йоркская компания Primary Wave Music Publishing объявила, что подписала сделку с компанией Хьюстон на 14 миллионов долларов, приобретя 50 процентов ее активов, включая роялти на ее музыку, фильмы и мерчендайзинг.
Как рассказала Пэт Хьюстон, невестка и менеджер покойной артистки, в ближайшем будущем будет создан музыкальный тур, в котором будет "выступать" голограмма знаменитости.
Отмечается, что в концертах будут использованы записи вокала Уитни Хьюстон, а "выступление" голограммы будет сопровождать оркестр.
"Люди забыли, как она прекрасна. Они позволили всем личным вещам о ее жизни перевесить, почему они влюбились в нее с самого начала", - заявила Пэт Хьюстон. "Уитни обожала свою аудиторию, и поэтому мы знаем, что ей бы понравилась эта голографическая театральная концепция".
По ее словам, шоу "Вечер с Уитни" стартует в начале 2020 года.
Напомним, что Уитни Хьюстон ушла из жизни в возрасте 48 лет в 2012 году из-за несчастного случая. Ее тело обнаружили без сознания в ванне в отеле Beverly Hilton, а прибывшие врачи не сумели спасти певицу. Позже полиция заявила, что артистка страдала от коронарной недостаточности, а в ее крови были обнаружены следы наркотиков, в том числе кокаина и марихуаны.