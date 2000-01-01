Rwandair запускает рейс Тель-Авив - Кигали

Национальная авиакомпания Руанды "Rwandair" начинает полеты между Тель-Авивом и столицей Руанды Кигали в следующем месяце после подписания авиационного соглашения между Израилем и Руандой в начале этого года.
Об этом в среду, 22 мая сообщает портал Globes со ссылкой на Walla.
Полеты начнутся с 26 июня, и израильским представителем Rwandair станет Ophir Tours ETS Avia.
В Тель-Авив будут выполняться три еженедельных рейса на самолетах Boeing 737-800 по средам и пятницам с вылетом в 00.40 и прибытием в 05.40, а также по субботам с вылетом в 23.50 и прибытием в 05.00 в воскресенье утром.
Рейсы из Кигали будут отправляться по вторникам, четвергам и субботам в 00.30 и приземляться в Тель-Авиве в 07.30.
Путешественники смогут приобрести билеты в оба конца от 776 долларов.