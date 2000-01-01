Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Rwandair запускает рейс Тель-Авив - Кигали | Фото:22.05 19:31   MIGnews.com

Rwandair запускает рейс Тель-Авив - Кигали

Национальная авиакомпания Руанды "Rwandair" начинает полеты между Тель-Авивом и столицей Руанды Кигали в следующем месяце после подписания авиационного соглашения между Израилем и Руандой в начале этого года.

Об этом в среду, 22 мая сообщает портал Globes со ссылкой на Walla.

Полеты начнутся с 26 июня, и израильским представителем Rwandair станет Ophir Tours ETS Avia.

В Тель-Авив будут выполняться три еженедельных рейса на самолетах Boeing 737-800 по средам и пятницам с вылетом в 00.40 и прибытием в 05.40, а также по субботам с вылетом в 23.50 и прибытием в 05.00 в воскресенье утром.

Рейсы из Кигали будут отправляться по вторникам, четвергам и субботам в 00.30 и приземляться в Тель-Авиве в 07.30.

Путешественники смогут приобрести билеты в оба конца от 776 долларов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:46
Саудиты призывают ПА прекратить бойкот семинара в Бахрейне
19:05
Италия: автобус с туристами вылетел с трассы и перевернулся
18:46
Иран обвиняет Трампа в "антипалестинском заговоре"
18:21
Пропалестинские группы ждут извинений от мэра Лос-Анджелеса
17:48
Исландская группа намерена подать в суд на El Al
17:33
ОАЭ: наши партнеры помогут в расследовании атаки на судна
17:05
Новоизбранный президент Украины попал под огонь критики
16:31
Джакарта: в ходе столкновений с полицией погибли 6 человек
16:05
Палестинцы открыли собственную солнечную электростанцию
15:45
Грифы вернулись в горы Кармель после 60-летнего отсутствия
15:21
Израиль оказался в десятке по цифровым услугам для экспатов
15:13
Турция готовится к возможным санкциям США в отношении С-400
14:54
Число смертей в результате ДТП сократилось на 3%
14:29
Активисты BDS пытались сорвать событие в Германии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus