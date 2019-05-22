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Монахи Гримбергена возродили пивоварню через 200 лет | Фото:23.05 23:16   MIGnews.com

Монахи Гримбергена возродили пивоварню через 200 лет


Монахи-премонстранты из аббатства Гримберген в Бельгии восстановили пивоварню через 200 лет.

Об этом в четверг, 23 мая сообщают ABC News.

Как известно, пиво под брендом Grimbergen начиная с 50-х годов XX века варится крупными производителями. Однако несколько лет назад монахи решили снова восстановить оригинальный рецепт и для этого изучили архивы.

Выступая перед мэром города, журналистами и десятками любителей пива, помощник настоятеля Карел Стаутемс заявил, что создание рецепта стало кульминацией четырех лет поиска информации о том, как монахи варили пиво в аббатстве.

"У нас были книги со старыми рецептами, но никто не мог их прочесть. Все было на латыни и древненидерландском. Так что мы призвали добровольцев, они часами листали книги и нашли список ингредиентов для пива, которое варили в прошлые века, узнали, какой хмель использовали, какие бутылки и бочки", - отметил Стаутемс.

Теперь пиво будет варится в партнерстве с Alken-Maes и Carlsberg.

Аббатство Гримберген было основано в 1128 году святым Норбертом Ксантенским и сожжено французскими революционерами в 1798 году. После того монастырь отстроили снова, но рецепты считались утраченными.


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