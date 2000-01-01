Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Елизавета II посетила исторический супермаркет в Лондоне | Фото:23.05 05:21   MIGnews.com

Елизавета II посетила исторический супермаркет в Лондоне


На днях королева Елизавета II посетила точную копию оригинального продуктового магазина Sainsbury в Ковент-Гарден в центре Лондона, в честь 150-летия компании.

Об этом в среду, 22 мая пишет портал TownandCountrymag.com.

Журналисты уловили момент и сфотографировали 93-монархиню в светло-изумрудном пальто и шляпке в тон, выбирающей продукты.

Известно, что первая торговая точка известной сети Sainsbury была открыта в 1869 году. Изначально там можно было приобрести только яйца, масло и молоко.

Стоит отметить, что в этот период правила прабабушка Елизаветы II королева Виктории.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:25
"Бецелем": Поселенцы снимали поджоги палестинских полей
08:15
Яир Нетаниягу подал жалобу на сотрудника полиции
08:07
Закон о принятии иудаизма - за рамками соглашения о коалиции
08:01
Либерман вернется в министерство обороны
07:28
Японская Panasonic приостанавливает свои сделки с Huawei
07:23
Волна жары: все рекорды будут побиты
07:07
Израиль не признает биткоин полноценной валютой
06:22
Названы получатели грантов на развитие медицины
04:15
Израильские ученые сварили пиво из 5000-летних дрожжей
03:18
Речь Гитлера вдохновила Эмилию Кларк
01:40
Медбрат разбогател благодаря ДНК-тесту
00:05
Сеть ресторанов Джейми Оливер взяла под контроль KPMG
23:34
На Starbucks подали в суд за использование пестицидов
22:00
Китай: Не позволим уничтожать наши фирмы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus