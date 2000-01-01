23.05 05:21 MIGnews.com
Елизавета II посетила исторический супермаркет в Лондоне
На днях королева Елизавета II посетила точную копию оригинального продуктового магазина Sainsbury в Ковент-Гарден в центре Лондона, в честь 150-летия компании.
Об этом в среду, 22 мая пишет портал TownandCountrymag.com
.
Журналисты уловили момент и сфотографировали 93-монархиню в светло-изумрудном пальто и шляпке в тон, выбирающей продукты.
Известно, что первая торговая точка известной сети Sainsbury была открыта в 1869 году. Изначально там можно было приобрести только яйца, масло и молоко.
Стоит отметить, что в этот период правила прабабушка Елизаветы II королева Виктории.
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