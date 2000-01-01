Исландская группа намерена подать в суд на El Al

Участник из Исландии в конкурсе песни "Евровидение-2019" в Тель-Авиве группа Hatari рассматривает возможность подачи официальной жалобы на израильскую авиакомпанию "El Al" за то, что наземные службы якобы намеренно посадили членов группы на неудобные места во время их полета в понедельник из Тель-Авива в Лондон.
Во время песенного конкурса в Израиле панк-группа вызвала издевательские отзывы за то, что продемонстрировала во время прямого эфира палестинские флаги.
Согласно исландскому новостному сайту mbl.is, музыканты получили центральные места в трех задних рядах самолета, якобы из-за негласного протеста израильского персонала авиакомпании против демонстрации группы.
Израильтянин, которого исландские СМИ идентифицировали как Дахера Дахли, заявил в социальных сетях, что он слышал, как наземный персонал El Al хвастается о предоставлении группе плохих мест, и процитировал слова сотрудника: "Вот то, что они заслуживают".