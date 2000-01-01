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Израильские ученые сварили пиво из 5000-летних дрожжей | Фото:23.05 04:15   MIGnews.com

Израильские ученые сварили пиво из 5000-летних дрожжей

Используя дрожжи, которые бездействовали в течение тысяч лет, группа израильских биологов, археологов и производителей пива успешно сварила пиво, которое мог пить Голиаф прежде чем отправиться на встречу с молодым пастухом по имени Давид.

Об этом в среду, 22 мая пишет The Times of Israel.

При условии исправного финансирования, возможно, что скоро такое пиво также появится на полках супермаркетов.

В ходе долгосрочных экспериментов исследователи выделили шесть штаммов дрожжей из 21 винных сосуд, выкопанных на четырех археологических площадках святой земли, когда-то населенной филистимлянами, хананеями, египтянами и иудеями.

После секвенирования ДНК и других высокотехнологичных методов шесть изолированных штаммов жизнеспособных дрожжей были успешно восстановлены и использованы для приготовления "древнего пива". Удалось произвести несколько напитков. У каждого напитка разные ароматы в зависимости от штамма дрожжей.

Эксперимент был инициирован доктором Роненом Хазаном, микробиологом из Института стоматологических наук и Школы стоматологической медицины при Еврейском университете, и его коллегой-биологом Майклом Клутштейном вместе с пивоваром Итаем Гутманом, который в то время владел пивоваренным заводом в Иерусалиме.


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