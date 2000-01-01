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Речи Гитлера вдохновили Эмилию Кларк | Фото: AFP23.05 03:18   MIGnews.com

Речь Гитлера вдохновила Эмилию Кларк

Британская актриса Эмилия Кларк, известная своей ролью Дейнерис Таргариен в "Игре престолов", слушала речи Адольфа Гитлера во время подготовки к съемкам финальных эпизодов.

Об этом в среду, 22 мая сообщает Daily Local News.

В интервью Variety знаменитость рассказала, что видеоролики с выступлением диктатора помогли ей настроиться на нужный лад.

"Чтобы выступить со всеми этими речами на фальшивых языках (дотракийском и валирийском), я смотрела много записей - теперь это кажется смешным - диктаторов и влиятельных лидеров, говорящих на другом языке. Я пыталась выяснить, смогу ли я понять, что они говорят, не зная языка", - призналась Кларк.

"Это так. Вы можете понять, что говорит Гитлер, эти ораторы-одиночки, говорящие на иностранном языке. Я осознала, что если могу поверить каждому слову, которое я говорю, аудитории не нужно будет слишком много смотреть на субтитры", - добавила звезда.

Напомним, последняя серия финального сезона вышла в ночь на 20 мая. В ней занявшая трон в Красном замке Дейенерис погибает от рук своего племянника и возлюбленного Джона Сноу.


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