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Названы получатели грантов на развитие медицины | Фото:23.05 06:22   MIGnews.com

Названы получатели грантов на развитие медицины

Четырнадцать междисциплинарных исследовательских групп были отобраны для получения грантов на общую сумму 60 миллионов шекелей (16,6 млн. долларов) для развития области точной медицины, нового медицинского подхода, в котором методы лечения разработаны с учетом конкретных потребностей пациентов и их заболеваний.

Об этом в среду, 22 мая сообщает The Times of Israel.

Среди первой группы проектов, выбранных Israel Precision Medicine Partnership (IPMP), инициативой, созданной для поощрения исследователей к участию в этой области, оказались: изучение глухоты через генетический анализ, иммунотерапия, нацеленная на лечение онкологических заболеваний, изучение агрессивных форм рака крови на молекулярном уровне, оценка рисков развития диабета и др.

IPMP, запущенная в прошлом году с запланированным финансированием в размере 60 миллионов долларов в течение семи лет, представляет собой сотрудничество между правительством Израиля, включая Комитет по планированию и составлению бюджета Совета по высшему образованию и инициативу Digital Israel Министерства социального равенства, Фонд семьи Кларман в США и Фонд Яд Ханадив в Израиле.

Программа IPMP администрируется и управляется Израильским научным фондом.


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