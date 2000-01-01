Медбрат разбогател благодаря ДНК-тесту

Британец случайно узнал, что он сын миллионера. И после смерти отца, обычный парень унаследовал большой капитал.
Кроме наличности на сумму с шестью нулями, еще и роскошный двухэтажный особняк.
По сообщению Startsat60, Джордан Адлард-Роджерс унаследовал одно из лучших загородных владений Великобритании, стоимость которого оценивается в 50 миллионов фунтов стерлингов (92 миллиона австралийских долларов) после того, как он доказал, что является незаконным сыном покойного владельца Чарльза Роджерса.
Джордан потратил годы на то, чтобы убедить Чарльза пройти тест на ДНК, даже доставив набор для самостоятельного тестирования ему домой.
Все выяснилось после того, как был проведен тест ДНК после смерти Чарльза от передозировки наркотиков в возрасте 62 лет.
"Мне больше не нужно работать, поэтому я хочу создать благотворительную организацию и помочь общинам Портлевен и Хелстон", - сказал он .