Грифы вернулись в горы Кармель после 60-летнего отсутствия
Гнездо редкого стервятника, которого еще называют "птенцом фараона", было обнаружено в регионе Кармель на севере Израиля, спустя почти шесть десятилетий после того, как этот вид исчез из этой местности.
Гнездо было обнаружено на скале в природном заповеднике Хай Бар в горах, возвышающихся над заливом Хайфы.
Главный эколог по охране птиц Управления природы и парков Охад Хатсофе назвал находку "огромным достижением".
"Стервятник обыкновенный вымер в Кармеле в начале 1960-х и исчез из остальной части Галилеи в конце 80-х", - рассказал он в среду общественному телеканалу Kan.
Стервятник распространен из юго-западе Европы, в Северной Африке и даже на востоке Индии. Но его численность сократилась в последние годы из-за охоты, случайного отравления и других опасностей.
Напомним, что две недели назад на Голанских высотах были обнаружены восемь отравившихся грифов, это почти половина всей их численности в этом районе, сократившейся со 130 птиц в 2006 году до всего лишь 20 в начале этого года.